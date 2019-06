Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

Los Japón El 1614, una expedició japonesa va desembarcar a Coria del Río i l'hereu al tron es va enamorar d'una sevillana i va formar una família. 400 anys després, l'empreador mor i l'hereu resulta ser veí de Coria del Río.

Actualitzada 30/06/2019 a les 08:04

CINEMES ILLA CARLEMANY

Los Japón 12:15 15:30 18:30 20:30 22:30

Lino 11:30 15:30

El secreto de las abejas 15:45 18:00 22:30

El secreto de las abejas VOSE 20:15

Toy Story 4 12:30 16:00 17:30 18:15 20:30

Godzilla: rey de los monstruos 12:00 17:45 20:30 22:45

La biblioteca de los libros rechazados 17:30 19:30

Men in Black: International 11:45 15:45 20:00 22:30

Aladdin 12:45 15:45

X-Men: Fénix Oscura 22:00



PEL·LÍCULES:



-'LOS JAPÓN'

Dir.: Álvaro Díaz Lorenzo. Int.: Dani Rovira.

El 1614, una expedició japonesa va desembarcar a Coria del Río i l'hereu al tron es va enamorar d'una sevillana i va formar una família. 400 anys després, l'empreador mor i l'hereu resulta ser veí de Coria del Río.



-'LINO'

Dir.: Rafael Ribas.

El Lino és un jove molt simpàtic que treballa com a animador de festes, tot i que està força fart de suportar que els nens se'n riguin. Ha decidit canviar la seva vida i, per aquest motiu, contracta els serveis d'un mag.



-'EL SECRETO DE LAS ABEJAS'

Dir.: Annabel Jankel. Int.: Anna Paquin.

Any 1950. En un petit poble britànic, la doctora jean Markham inicia una relació íntima amb la Lídia, mare soltera d'un dels seus pacients. Aquest serà el seu secret, que mai no podran explicar a ningú. O potser sí?



- 'TOY STORY 4'

Dir.: Josh Cooley.

Quan la manualitat de Boonnie, Forky, es diu a si mateixa "escombraria", Woody s'encarrega de demostrar per què ha d'acceptar el seu rol com a joguina.



- 'GODZILLA: REY DE LOS MONSTRUOS'

Dir.: Michael Dougherty

Segueix els heroics esforços dels criptozòolegs de l'agència Monarch mentre tracten d'enfrontar-se a un grup d'enormes monstres, invloent el mateix Godzilla.



- 'MEN IN BLACK: INTERNATIONAL'

Dir.: F. Gary Gray. Int.: Chris Hemsworth.

En aquesta nova aventura, els Homes de negre s'enfrontaran a la seva major amenaça fins avui: el talp a l'organització MIB.



- 'LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS RECHAZADOS'

Dir.: Rémi Bezançon. Int.: Fabrice Luchini.

Un curiós bibliotecari decideix allotjar tots els llibres que han estat rebutjats per les editorials.



-'X-MEN: FÉNIX OSCURA'

Dir.: Simon Kinberg. Int.: Sophie Turner.

Els X-Men s'enfronten de nou al seu enemic més poderós: un dels seus membres, Jean Grey. Durant missió, Grey gairebé mor per una misteriosa força còsmica.



- 'MR. LINK: L'ORIGEN PERDUT'

Dir.: Chris Butler. Animació.

Frost descobreix una estraya criatura, l'última de la seva espècie, i l'anomena Mr. Link. Al costat de Frost, Mr. Link s0embarcarà un viatge per trobar els sues cosins Ieti.



- 'ALADDIN'

Dir.: Guy Ritchie. Int.: Will Smith.

Remake del musical de Disney del 1992.