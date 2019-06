El Museu de l'Automòbil i Casa Rull reobren dimarts

El Museu de l’Automòbil i el de Casa Rull, a Sispony, reobriran dimarts vinent, dia 2 de juliol, després d’un tancament que s’haurà allargat durant aproximadament dues setmanes. Una baixada de persianes que ja es repeteix en el cas de l’equipament massanenc. En aquella ocasió –i les causes semblarien les mateixes, encara que Cultura no ha ofert cap explicació al respecte–, l’aleshores titular del ministeri, Olga Gelabert, va adduir que la raó havia estat la manca de personal disponible. Enguany també es va veure afectat el santuari de Meritxell, on es van haver de suspendre les visites guiades, un servei