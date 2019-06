El mag Lari, l'exposició 'Herois i superherois' i Ganyet, a la programació d'estiu de la Seu

L’exposició Herois i superherois, un recorregut per personatges del còmic traslladats al cinema fet amb fons de la col·lecció de l’alturgellenc Josep Benavent i que ja va passar pel Museu del Tabac lauredià, és una de les propostes centrals de la programació cultural d’estiu a la Seu. Un calendari d’actes pel qual desfilaran espectacles com el mag Lari –22 d’agost, en el context de la festa major– i on no faltaran cites habituals, dels concerts del FeMAP al Retaule de Sant Ermengol, del 3 al 10 d’agost.

El dijous 1 d’agost torna Yldor Llach amb l’espectacle de circ Sobre rodes. I