Actualitzada 26/06/2019 a les 07:18

La biblioteca comunal encampadana obre la desena convocatòria al Premi de narrativa fantàstica i de terror, per al qual es poden presentar originals fins al 18 de novembre. Per a la categoria d’adults hi haurà un primer premi de 600 euros i un segon i un tercer de 350 i 200 euros. Els joves rebran 350 euros pel primer premi i 250 i 100 euros. Els infants, un lot de llibres.