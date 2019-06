“Si fos jo, faria tots els possibles per tornar a ser a Eurovisió”

Acaba de publicar un llibre on repassa, des del primer informatiu que va emetre, els dotze primers anys d’una televisió que està a punt de celebrar els vint-i-cinc

Enric Castellet (Andorra la Vella, 1952) va rebre de l’aleshores cap de Govern Marc Forné l’encàrrec de posar en marxa la televisió pública andorrana. Ara que està a punt de fer els 25 anys posa negre sobre blanc a aquella història, a Un recorregut de 12 anys per la història de la ràdio i la televisió públiques, que acaba d’editar.



Per què vostè?

El 1995 buscaven director per a l’ORTA. Jo venia de l’antiga Ràdio Andorra i Sud Ràdio i el que em plantejaven era una aventura però em va engrescar. A l’agost del 1995 vaig accedir a la direcció general de