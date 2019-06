'Música al Claror' s'acomiada en un concert dimarts a la Seu

El passeig Joan Brudieu i el Centre cívic de la Seu d’Urgell seran escenari dimarts, a partir de les onze, de la cercavila i el concert final del programa educatiu Música al Claror, un dels projectes socials de la Fundació Onca. Amb aquestes activitats es posa punt i final al taller que es va encetar el mes d’octubre passat. Música al Claror és una iniciativa que té com a objectiu portar l'art i la música a tothom per innovar i per fer més accessible la participació musical a totes les persones. S’ofereix un programa que neix de la necessitat de