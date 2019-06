El comú de la capital pagarà quasi 120.000 euros per Morat

Exactament 119.746 euros ( IGI no inclòs) pagarà el comú d’Andorra la Vella per portar els colombians Morat com a caps de cartell de les actuacions musicals de la festa major, segons queda recollit a l’última edició del Bopa. La banda juvenil, un dels fenòmens més recents entre el públic de menys edat, actuarà el dilluns dia 5 d’agost a l’escenari del pàrquing del Parc Central, que en aquelles dates haurà quedat ja lliure després dels espectacles del Cirque du Soleil. Serà, com en ocasions anteriors, un concert amb una entrada de pagament, tot i que, precisen des del comú,