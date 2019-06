Preestrena de 'Za'atari Nous Camins' als cines d'Illa Carlemany

Els cinemes d’Illa Carlemany van acollir la preestrena del documental Za’atari Nous Camins, un treball dirigit per Anna Pifarré i el realitzador Xavier Fajardo, treballadors ambdós d’RTVASA. Emès també per la televisió pública, narra les vivències que tot l’equip de rodatge va viure durant tres dies a Jordània repartint cadires de rodes en el camp de refugiats. En el documental també hi van participar Albert Llovera, ambaixador d’Unicef; Laura Álvarez, presidenta del comitè nacional d’Andorra per a l’Unicef; Marta Alberch, directora del comitè nacional d’Andorra per a l’Unicef, i Cristina Llovera, membre de la delegació.