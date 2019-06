La manca de personal fa tancar Casa Rull i el Museu de l'Automòbil

Tampoc hi ha guies per atendre el servei de visites acompanyades al santuari de Meritxell

La nova ministra de Cultura, Sílvia Riva, desembarca al departament amb la directriu d’engegar el projecte emblemàtic de futur Museu Nacional. Però en el dia a dia de l’àmbit museístic sembla que haurà de començar a batallar amb un problema de més curta volada però es diria que més immediat: la falta de personal suficient per atendre els equipaments ja existents i que, per segon any consecutiu, sembla estar en l’origen del tancament temporal, novament, de dos d’ells. Casa Rull de Sispony novament, que ja havia estat tancat durant el mes de maig de l’any passat, i el Museu de

#2 Jordi

(21/06/19 09:56)



#1 Joan

(21/06/19 08:36)