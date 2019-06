Zoologia artística

No és el primer cop que la crítica i historiadora de l’art sueca Amelie Björck es fa ressò de l’obra de Javier Balmaseda: ja quan el 2015 l’artista havia presentat Fixats en la contemporaneïtat a la Biennal de Venècia ella havia escrit algun article per a revistes internacionals. Ara l’ha inclòs al llibre Zooësis, una anàlisi de la presència i utilització dels animals en l’art contemporani. Un text acadèmic que, de moment, només està disponible en suec. Més endavant, però, hi ha prevista la traducció a l’anglès i, per tant, una difusió més àmplia. Però encara sense data.

