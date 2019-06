'Le Blizzard' arriba a Hollywood

El curtmetratge d'Àlvaro Rodríguez ha estat seleccionat a l'ScreamFest, el festival de cinema fantàstic més antic dels Estats Units

Actualitzada 20/06/2019 a les 13:18

Redacció Andorra la Vella

El curtmetratge fantàstic d'Àlvaro Rodríguez ho ha tornat a fer. Aquesta vegada, 'Le Blizzard' ha estat seleccionat per a participar en l'ScreamFest, el festival de cinema fantàstic més antic i important dels Estats Units que se celebra a Hollywood. L'audiovisual de Rodríguez, que compleix cinquanta seleccions oficials en festivals, es projectarà al 'Chinese Theatre", un dels cinemes amb més rellevància del món, ja que durant els anys 40 fou la seu de la gala dels Òscars i va ser el lloc on es va estrenar la primera projecció mundial d'Star Wars, l'any 1977. Un dels fundadors fou Stan Winston, qui va guanyar quatre premis Òscar i va ser dissenyador a pel·lícules com 'Terminator', 'Alien' i de 'Jurassic Park', entre d'altres.

#1 Xavi

(20/06/19 13:26)