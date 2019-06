Vela demana els informes del consell assessor de patrimoni

Susanna Vela, consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, demana els informes elaborats pel consell assessor del patrimoni cultural des del 2012. La parlamentària demana, en un escrit presentat a Sindicatura, els informes d’avaluació realitzat per l’organisme –un grup d’experts en patrimoni– pel que fa a l’aplicació de la Llei de patrimoni cultural, així com a l’estat general dels béns. També reclama que se li facilitin “els informes sobre els projectes de disposicions generals en matèria de patrimoni elaborats des de l’any 2015 per aquest mateix” organisme.

