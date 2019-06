L'exposició de superherois tanca amb més de 5.000 visitants

S'ha constatat un agument del públic infantil i jove en les visites de particulars

Actualitzada 19/06/2019 a les 19:21

Redacció Andorra la Vella

L'exposició Herois i Superherois del Museu del Tabac tanca, després de 4 mesos i mig, amb 5.410 visitants, compostos per un 42% de particulars i famílies, un 47% grups i un 11% escolars, segons les dades de l'ens. La mostra era un viatge que presentava diferents personatges, des del Princep Valent fins a Sheena, la reina de la jungla, passant per Superman, el Capità Amèrica, Spiderman, Dick Tracy, Red Sonja o Els quatre fantàstics, entre d'altres. Donada la temàtica, s'ha constatat un agument del públic infantil i jove en les visites de particulars.

L'exposició també permetia dur a terme diverses activitats, com els dissabtes de cinema, un concurs de disfresses durant el Carnaval i dues visites guiades pel comissari i col·leccionista Josep Benavent, qui participava en l'organització. A banda de Benavent, hi han col·laborat l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'ajuntament de la Seu d'Urgell i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell.