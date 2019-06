Demanda de “nous aires” a Cultura

Velles Cases expressa al manifest d’Àgora Cultural el desig de canvi, valentia, responsabilitat i capacitat d’escolta

Maria Felissa Domingo, Simó Duró, Joan Burgués i el tàndem de propietaris de la llibreria La Puça, Anna Riberaygua i Pere Miquel Fonolleda, van ser els guardonats en la nova edició dels premis que atorga la plataforma Àgora Cultural amb motiu del Dia de la cultura, un acte que novament es va celebrar al vestíbul del Consell General, entre l’habitual sorpresa –i, com és de rigor, emoció– dels guardonats. L’acte també es va convertir, com també és de rigor, en escenari de reivindicació, via el manifest, en aquesta ocasió encomanat a Velles Cases, i el seu president, Claude Benet, va