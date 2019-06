Actualitzada 11/06/2019 a les 07:13

L’espai Fòrum de l’Fnac serà escenari demà de la presentació del llibre No et perdis, senyor Bigotis, el primer dels volums que Laika espera convertir en una col·lecció educativa. En aquest cas el relat està signat per Àlex Puig, amb il·lustracions de Carol Garrido.