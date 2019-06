Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

Rocketman Biopic sobre Elton John

Actualitzada 07/06/2019 a les 07:14

CINEMES ILLA CARLEMANY

X-Men: Fénix Oscura 17:45 20:00 22:15

El sótano de Ma 17:45 19:45 22:00

Mr. Link: L’origen perdut 17:30 18:30

Un hombre fiel 17:45

John Wick. Capítulo 3. Parabellum 19:30 22:15

Rocketman 19:30 22:00

Aladdin 17:30 20:00 22:30

Timadoras compulsivas 20:30

El hijo 22:30



CINEMES GUIU

John Wick. Capítulo 3. Parabellum 19:45 22:15

Clara y Claire 20:00 22:15



CINECLUB DE LES VALLS

Girl 12 de juny 21:30



PEL·LÍCULES:



-'ROCKETMAN'

Dir.: Dexter Fletcher. Int.: Taron Egerton.

Biopic sobre Elton John



-'JOHN WICK. CAPÍTULO 3. PARABELLUM'

Dir.: Chad Stahelski. Int.: Keanu Reeves.

Wick és expulsat de l’organització, passant a convertir-se en el centre d’atenció de multitud d’assassins a sou que esperen darrere de cada cantonada per intentar desfer-se’n.



- 'ALADDIN'

Dir.: Guy Ritchie. Int.: Will Smith.

Remake del musical de Disney del 1992.



- 'EL HIJO'

Dir.: David Yarovesky. Int.: Jackson A. Dunn.

Què passaria si un nen d'un altre món aterrés d'emergència a la Terra, però en lloc d'esdevenir un heroi per a la humanitat fis alguna cosa molt més sinistra?



- 'HELLBOY'

Dir.: Neil Marshall. Int.: David Harbour.

La societat secreta Club Osiris recorre a Hellboy per acabar amb uns gegants que estan sembrant el pànic a Anglaterra.



- 'CASI IMPOSIBLE'

Dir.: Jonathan Levine. Int.: Charlize Theron, Seth Rogen.

Quan Fred Flarsky es retroba inesperadament amb el seu primer amor, convertida en una de les dones més influents del món, aconsegueix cridar la seva atenció gràcies al seu particular sentit de l'humor i la visió idealista del món i la política.



- 'TIMADORAS COMPULSIVAS'

Dir.: Chirs Addison. Int.: Anne Hathaway, Rebel Wilson.

Dues estafadores professionals són força diferents. Una d'elles és elegant i sofisticada, l'altra en canvi és tosca i una mica xarona. Quan les seves vides es creuin, uniran les seves forces, i tractaran d'aprendre l'una de l'altra. L'objectiu: intentar caçar les fortunes de tots aquells milionaris passerells que es creuin en el seu camí.



- 'POKÉMON: DETECTIU PIKACHU'

Dir.: Rob Letterman.

Adaptació al cinema del videojoc del mateix nom.