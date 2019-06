El crit de Munch abans de Munch

Fa 64 anys el pare d’un company d’escola li va regalar una petita tortuga d’eben. La primera peça de la passió que Ramon Abad, metge estomatòleg català, ha conreat per l’art africà. Una part es pot veure des d’ahir al CAEE a ‘Art africà. Batec de la humanitat’.

És una peça que sempre ha estat per casa i, el que és més, al meu cap”, deia ahir Abad en la presentació de la mostra: un centenar llarg de peces per explorar un continent per on els grecs van voltar per primer cop sis segles abans de la nostra era, que aixopluga 2.000 grups ètnics i que parla 1.500 llengües. Un continent que els europeus es van repartir el 1885, trossejant-lo sense contemplacions. En la mateixa època en què s’adonen de la riquesa artística que atresora: poc després Picasso quedava atònit i deia: “Veig un fetitxe i m’adono que