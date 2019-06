L'art del primer batec

‘Art africà. Batec de la humanitat’ és el títol de l’exposició que aquest vespre obre les portes al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), unes 130 peces de la col·lecció privada de Ramon Abad. La mostra es podrà veure fins al 28 de setembre.

Modigliani es va sentir torbat per una màscara africana, tant que va quedar plasmada en les dones sorgides del seu pinzell. A Picasso el cubisme li va venir pràcticament insuflat pels fetitxes dels Kota, una ètnia que ara es mou pel Gabon. L’empremta de les maternitats es deixa sentir a les obres dels diferents ismes de les avantguardes. Això ho podrà llegir l’espectador interessat en el recorregut d’una exposició que, més enllà, es desplega com “una proposta per sortir de la visió etnocèntrica, dels prejudicis” sobre el continent negre a través “d’unes peces impressionants i molt diverses”. Això ho diu