Sessió 'No em toquis els docs!' sobre gestió de documentació

En motiu del Dia Internacional dels Arxius, l'Arxiu Nacional organitza la xerrada debat No em toquis els docs!: gestió de la documentació personal al món electrònic, que tindrà lloc dijous, de 19.30 h a 21.30 h, a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany. Durant la trobada, quatre experts en diferents vessants –el món dels arxius, la protecció de dades personals i els àmbits jurídic i administratiu– exposaran consells per gestionar la documentació personal, conservar-la, sobre quina és la seva validesa jurídica o administrativa, o sobre com relacionar-se com a ciutadà amb l’administració electrònica.

Es tractarà d’un acte obert, gratuït i molt