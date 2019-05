Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

LA PROPOSTA DEL DIA:



-Cor de Rock i Black Thursday en concert. Els més de 100 cantants conjuntament amb la banda de rock Black Thursday actuen en el ja tradicional concert anual en directe a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp, a les nou del vespre. Interpretaran peces de West Side Story, de Leonard Bernstein, i el seu repertori habitual d’artistes com Michael Jackson, Katy Perry, Justin Timberlake o Queen. El Cor de Rock d’Encamp és l’únic cor d’una escola pública d’Andorra (Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp) dedicat a la interpretació de versions corals de música pop, rock i de les llistes d’èxits.



TEATRE:



-‘CIRERES & LENTEJUELAS’

Conferència del doctor Joan Obiols sobre el trastorn de la bipolaritat. A l’acte també hi assistiran Yolanda Nadal, Angi Duró i Cecília Santañes, autores del llibre Bip-Bip... Marxem al planeta Bipolar.

Museu del Tabac (19 hores)

Sant Julià de Lòria.



EXPOSICIONS:



-PINTURA DANESA

Espurnes del nord. D’Eckersberg a Risager és una selecció d’obres representatives de la col·lecció de pintura que el se-nyor William Danjon va llegar al Govern d’Andorra. Un bell exemple d’amor per un país, Dinamarca, i la seva cultura, ple de coherència en el contingut i la temàtica a l’hora de crear la seva col·lecció. La mostra es divideix en cinc àmbits: el retrat; la infància; el paisatge; el mar i William Danjon, i Andorra. La col·lecció d’art de William Danjon se centra quasi totalment en la pintura danesa del darrer quart del segle XIX i el primer quart del segle XX. Les obres d’aquest període engloben diferents corrents artístics danesos. Es podria dir que el punt d’unió entre elles és el reflex de la vida i la cultura de Dinamarca. Els paisatges, els costums, els retrats, així com les il·lustracions de contes infantils i novel·les, ens endinsen en un món que ens dona a conèixer l’art del país.

Espai Dèria

Horaris: de les 11 a les 14 h i de les 15 a les 18.30 h.

Pal. La Massana.

Fins al gener del 2020.



-JAUME CAMPMANY

L’artista Jaume Campmany torna a exposar les seves obres a la recepció del Bingo Star’s. Aquesta vegada ha aportat noves obres fetes els darrers mesos i que completen un total de vuit pintures exposades en les quals reflecteix la seva passió per la muntanya i també per plasmar els paisatges urbans quan hi ha una llum especial.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella.

Horaris: de 17 a 3 h, cada dia.

Fins al 30 d’agost.



- MURAL COL·LECTIU

Es pot visitar el Mural col·lectiu de pintura, que està format per 26 peces de gran format. Els més de 500 artistes d’aquesta exposició han estat els alumnes de les escoles Pau Claris, Albert Vives, la Valira, Castellciutat, del col·legi La Salle, de la ZER Urgellet, dels instituts La Valira i Joan Brudieu, del Centre Obert i de l’Escola Municipal d’Art. També han pres part en aquesta iniciativa pictòrica col·lectiva els usuaris de la llar d’avis Sant Josep, de L’Esplai de la Gent Gran, del centre de dia de salut mental, del Club Social El Picot, de la residència-centre de dia del Sant Hospital i del Taller Claror, el Servei Itinerant Socioeducatiu i els nois i noies de l’AiEG Urgellenc (CAU).

Sala La Cuina

Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores; dissabte, de 10 a 14 hores. La Seu d’Urgell.

Fins al 31 de maig.



- RAMON CASAS

Ramon Casas, mestre de la modernitat és una mostra retrospectiva de l’obra de l’artista que reuneix per primer cop a Andor­ra una cinquantena de peces provinents de museus, col·leccions particulars i fundacions, i on veurem representats tots els vessants de la seva obra. Casas va ser un artista burgès de fama universal i un referent. La mostra ofereix una panoràmica de la producció pictòrica de Casas a través de diferents àmbits: els nombrosos autoretrats que va pintar; les obres dedicades als esports, en especial el ciclisme i l’automobilisme; les Chulas i Manolas, retrats de dones corresponents al període en què les obres de temàtica i folklore espanyols es van posar de moda a tot Europa, especialment a França i a Anglaterra; les obres dedicades a París i les protagonitzades per la seva model, musa i finalment esposa, Júlia Peraire. A banda, s’exposen alguns dels cartells més icònics.

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8.

Horaris: de dimarts a la tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge de 10 a 14 h. Tancat diumenge a la tarda, dilluns tot el dia i dimarts al matí.

Escaldes-Engordany.



-'PATRIMONI INDUSTRIAL DEL FERRO'

El patrimoni industrial de la Ruta del ferro als Pirineus. L’exposició itinerant mostra les especificitats dels diversos recursos culturals que integren la Ruta del ferro als Pirineus, a través de cinc àmbits: el patrimoni industrial i les rutes culturals, la transformació del ferro, el treball del metall, les mines i els paisatges culturals. Des del juliol passat, s’ha exhibit a Catalunya, Aquitània i el País Basc. A Andorra, s’acompanya de peces del fons de Patrimoni Cultural que il·lustren el treball dels fargaires i dels ferrers des de la producció del metall brut fins a l’objecte.

Era de Casa Rossell

Ordino. Fins al 2 de juny.



-'DUVÁN TORNA A LA GALERIA ART AL SET'

Tintes i escultures és una proposta en què Duván exhibeix dibuixos i escultures que a penes mostren el gest de l’artista, sense gaires colors –només uns traços de vermell, algun blau, poca cosa més– en dibuixos fets amb acrílics, tinta xinesa i pinzell, figures que beuen de l’estètica de la cal·ligrafia xinesa i japonesa. L’exposició es completa amb escultures que entronquen amb l’estètica del còmic i l’art pop. I les conegudes cadires de la pau.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'LLUÏSA CASAS, DE NOU PROTAGONISTA'

El vestíbul de Bingo Stars acull fins al 16 de maig l’exposició de Lluïsa Casas, la segona que protagonitza a l’espai -la primera va ser el juliol del 2017-. L’artista proposa una mostra d’una quinzena d’obres fetes a partir de tècniques mixtes i acrílic sobre tela, que impacten pels seus colors tel·lúrics i vitals. Casas és pintora, admiradora de l’artista francès Cézanne i també professora a l’escola d’art de Canillo. Té una llarga trajectòria en el món de la pintura i ha exposat diverses vegades al país, però també fora de les fronteres del Principat. Destaca la seva participació a la Biennal d’art de Corbera d’Ebre, l’any 2017.



-'PIGMENTUM ANIMAE', A ENCAMP

La mostra s’articula a través de les il·lustracions Christel Illa Terrier, amb la col·laboració de Manel Gibert Valler i Cristina Gavaldà Agràs. Pigmentum Animae és un conjunt d'il·lustracions surrealistes, sorgides d'experiències reals en les quals el conscient és traduït per l'inconscient, deixant pas a múltiples interpretacions. Un es pot deixar portar lliurement per la seva ment o guiar-se per la poesia que les acompanya.

Sala d'exposicions del Comú d'Encamp

Encamp.

Horaris: de dilluns a dijous de 8 a 17 hores, i els divendres de 8 a 15 hores.

Fins al 31 de maig.



-'VIDES DE MUNTANYA', AL CENTRE D'ART'

Vides de muntanya és un recorregut en fotografies de Natàlia Montané i textos d’Isabel de la Parte que desplega el dia a dia a les explotacions ramaderes d’alta muntanya que perviuen al país. Vides de muntanya és una mostra fotogràfica proposada i realitzada per Montané que complementa el projecte Ramaderia d’alçada, fruit de la col·laboració entre el departament d’Agricultura i l’Arxiu d’Etnografia, iniciat el 2012 i que pretén donar veu al sector ramader, explicar al públic a través de les imatges les seves maneres de treballar i, més enllà, posar de manifest el pes que tenen en l’economia i l’entrellat social del país.

L’exposició es pot veure a l’equipament escaldenc fins a finals de maig



-'HEROIS DEL CÒMIC I EL CINEMA

El còmic, amb els seus herois i mites, envaeix la premsa i el cinema, on els resultats són més espectaculars. Personatges com el Capità Amèrica, Batman, Spiderman o els Venjadors, amb inversions milionàries i actors estrella inunden les pantalles. La mostra desplega alguns d’aquests personages, que no són aliens als esdeveniments històrics, del crac del 1929 a la Segona Guerra Mundial. El material de l’exposició procedeix de la vasta col·lecció de l’urgellenc Josep Benavent, que ha anat atresorant més de 40.000 peces.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.



-'COL·LECTIVA'

Selecció de fons de la galeria Art al Set, amb obres dels autors habituals de la sala, de Manuel Anoro a Aguilar Moré, la fotògrafa Joana Nogueroles o escultures de José Luis Pascual. Amb obra també de Guinovart, Riera i Aragó, Picasso o Miró.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95.

Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'PHILIPPE SHANGTI, A CALDEA'

Caldea inaugura l’exposició Art is my hope, de Philippe Shangti, que serà representant d’Andorra a la propera Biennal de Venècia. Entre univers pop i missatges transgressors, l’artista mai no ha deixat de denunciar els vicis de la nostra societat amb un toc d’humor, provocació i glamur. Gràcies a una estètica que duu fins a l’extrem, el leitmotiv de Shangti és sensibilitzar la gent sobre temes seriosos, de vegades violents. D'aquesta manera, aconsegueix fer del seu art una lluita contra les drogues, l'alcoholisme, la prostitució i la contaminació.

Caldea. Escaldes-Engordany.



-'BARBIE I EL CINEMA, AL CENTRE D'ART'

Barbie i el cinema és una exposició formada per 160 nines Barbie de col·lecció, amb vestuari relacionat amb les grans pel·lícules de Hollywood. L’exposició repassa la història d’aquesta nina icònica, amb més de 150 professions, milers de vestits, accessoris, vehicles, cases, mascotes, etcètera, provinents dels cinc continents. Quasi sis dècades d’història d’una nina que ha evolucionat i canviat amb el pas dels anys, seguint els dictats de la societat de la segona meitat del segle XX. Un recorregut pel món de la nina que va canviar els somnis de les nenes.

CAEE

Escaldes-Engordany.



-'ESPURNES DEL NORD'

Nou equipament cultural dedicat al col·leccionisme Dèria, amb l’exposició Espurnes del nord, d’Eckersberg a Risager. La mostra és una col·lecció de pintura danesa de William Danjon. El Centre d’Interpretació Andorra Romànica s’ha transformat en Dèria, un nou espai dedicat al col·leccionisme. Ubicat a l’era Torres de Pal, la sala acollirà regularment les col·leccions més curioses i peculiars que persones de tot el món han anat creant al llarg dels anys, mogudes per la passió, la paciència i, sobretot, la dèria.

Dèria. Era Torres de Pal

La Massana.



-'FEMINA, FEMINAE'

Femina Feminae. Les muses i la col·leccionista. De Piazzetta a Delaunay és la tercera exposició de l’equipament escaldenc, un conjunt de 28 obres que per primer cop incorpora l’escultura, amb dues peces de Matisse i Clarà. La mostra explora la figura femenina i com ha inspirat els artistes al llarg del temps. Inclou obres com Gran portuguesa, de Robert Delaunay, o Les banyistes, que Max Pechstein va pintar en una etapa crucial de la seva carrera. També hi figura alguna de les molt escasses obres per les quals les dones artistes han rebut reconeixement a la història de l’art, com és el cas de Pastora nua ajaguda, de Berthe Morisot.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores.

Fins al setembre del 2019.



-'EL TESTAMENT DE POMPEU FABRA'

La nova escenografia instal·lada al vestíbul i l’entrada de l’edifici administratiu del Govern exposa íntegrament el testament que el lingüista i gramàtic Pompeu Fabra va rubricar amb el notari episcopal Rossend Jordana, a Sant Julià de Lòria, el 27 de novembre del 1947, uns mesos abans de la seva mort, el 25 de desembre del 1948, per tal que el document que recollia les seves últimes voluntats pogués estar redactat en llengua catalana. S’exhibeix en públic per primer cop. Es tracta d’una còpia escanejada del document original, de molt alta densitat, que reprodueix fins i tot els accidents del paper, per la qual cosa tant el valor documental com el sentimental del text romanen gairebé intactes. Aquesta exposició s’emmarca en una doble commemoració al voltant de la figura i l’obra de Pompeu Fabra: la celebració dels 150 anys del seu naixement i el centenari de la publicació de la Gramàtica catalana. A banda del testament, l’escenografia també exposa dos exemplars de la primera i de la segona edició del diccionari de Pompeu Fabra, prestats pel col·leccionista Robert Basart.

Vestíbul de l’edifici administratiu del Govern

Andorra la Vella.



-'JORDI ROLLÁN'

El pintor Jordi Rollán mostra novament els llenços característics del seu llenguatge pictòric cubista i la seva particular visió de l’univers. Reverencia la figura humana, en especial la femenina, així com la natura i el Mediterrani, temes que són evocats en les 34 teles que s’hi exhibeixen, creades específicament per a l’entorn on s’exhibeixen. Rollán observa el món a través del prisma de la llum i la bellesa, i aconsegueix un equilibri cromàtic de forma i de fons, en un conjunt visualment armoniós.

Vallmedic Visión Andorra

Av. Nacions Unides, 17

AD 700 Escaldes-Engordany