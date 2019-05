L'activitat, que compta amb un total de 52 alumnes, s'imparteix finalitza a l'octubre amb una pràctica basada en la construcció d'una cabana

Cal Pal inaugura el primer curs de pedra seca Els assistents amb la propietària de Cal Pal, Maria Reig, la ministra de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó i el coordinador del curs, Xavier Llovera SFGA/JAViladot

Actualitzada 31/05/2019 a les 17:13

Redacció Andorra la Vella

LL'espai sociocultural situat a la Cortinada, Cal Pal, ha inaugurat aquest matí el primer curs d'artesans de la tècnica anomenada pedra seca. L'activitat, que compta amb 52 alumnes, es basa en una formació pràctica per a la construcció amb aquesta tècnica, tant en obres noves com a la restauració d'estructures històriques. El curs també té l'objectiu de dotar qualsevol professional a fer intervencions al país i la difusió dels valors de la Unesco sobre l'arquitectura i del paisatge de la pedra seca per tal de conscienciar i conservar aquest patrimoni mundial. En aquest sentit, la propietària de Cal Pal i impulsora de la difusió d'aquesta tècnica, Maria Reig, ha destacat que l'activitat és indispensable per recuperar l'estructura lligada a la història d'Andorra.

El curs s'impartirà durant quatre jornades, entre avui i el 21 de juny, tot i que es preveu que al mes d'octubre es realitzi la segona formació que consisteix en la construcció d'una cabana de falsa cúpula i una volta de mig punt.