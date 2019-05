"Les xarxes socials", curt guanyador del concurs RECcrea

El primer premi d'aquesta 5ª edició del concurs ha estat un val de compra de 700€ per a Pyrénées Andorra

Natalia Garrancho i Monica Magalhaes, guanyadores del RECcrea Els guanyadors del concurs RECcrea en l'acte celebrat a la FNAC

Actualitzada 30/05/2019 a les 20:30

Redacció Andorra la Vella

Les alumnes del Col·legi Sagrada Família, Natalia Garrancho i Monica Magalhaes han estat les guanyadores del 5è concurs de curtmetratges RECcrea, amb un curt anomenat 'Les xarxes socials'. El jurat ha volgut destacar, en l'acte ubicat al Fòrum de la FNAC, el bon ús del llenguatge audiovisual i el to còmic i irònic emprat. El premi ha estat un val de compra de 700€ per a Pyrénées Andorra, atorgat per la ministra de Turisme, Verònica Canals.

El segon lloc ha estat per Lorena Oliveira, Mònica Oliveira, Sergi Villareal i Natàlia Canet, del Liceu Comte de Foix, amb el curt 'El dia de Sant Valentí', emportant-se un val de 500€. El tercer premi, de 300€, ha estat per a Karen Brezac, també del Liceu Comte de Foix, pel curtmetratge 'L’esperança fa viure'.

Els encarregats de lliurar els premis han estat Sergi Valdés, responsable del departament de Política Lingüística, Hector Mas, director del festival Ull-Nu, i Xavier Mujal, director general de RTVA. En aquesta cinquena edició s'han presentat trenta projectes, on han participat un centenar d'alumnes de 3r i 4t de segona ensenyança dels tres sistemes educatius. Al final de l’acte s’han projectat els tres curtmetratges guanyadors, que es podran veure pròximament a Andorra Televisió, i es presentaran fora de concurs en el marc del Festival Ull Nu 2020.