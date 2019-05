Les noies copen el 60 per cent dels premis Sant Jordi

Alumnes d’educació secundària, batxillerat i formació professional dels centres dels tres sistemes educatius han participat en la 37a edició dels Premis literaris Sant Jordi, que enguany han obtingut de manera majoritària noies. Així, dels 21 premis, el seixanta per cent han estat per a noies. En total s’han repartit 3.300 euros, en quanties que van des dels 300 fins als 50 euros en funció del premi i la categoria.

De què parlen els autors dels relats guanyadors? “Apareixen moltes novel·les històriques, tant del Principat d’Andorra com de la guerra civil espanyola o de la Segona Guerra Mundial”, va explicar la coordinadora