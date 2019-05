El Diari, d'atrezzo

No és Marc Cartes l’únic testimoni d’andorranitat present a la sèrie de TV3 ‘Com si fos ahir’. L’ull atent també haurà vist en breus aparicions aparèixer les pàgines del Diari. La responsable, Neus Gil, que treballa al disseny d’atrezzo i es confessa “boja per Andorra”.

Suposa un petit maldecap, explica Gil, introduir premsa en una escena. Una de les raons, que els diaris catalans van plens de notícies del procés a portada, o bé de partits del Barça en el cas dels esportius, i en el cas que es poguessin llegir quedarien molt desfasats perquè el capítol s’emet setmanes després d’haver estat gravat. Però a banda, tractant-se d’una televisió pública, tampoc no és admissible fer una publicitat subliminal de capçaleres de premsa privada. A banda, recorda, hi ha l’obligació, com a televisió pública que és, de fomentar la llengua i cultura catalanes, així que el