Dos museus al Telecabina canillenc

El comú traslladarà la col·lecció de motos a l’edifici reformat, a la recerca d’un emplaçament cèntric

El comú de Canillo traslladarà a l’edifici del Telecabina, un cop reformat, el Museu de la Moto, que actualment ocupa un espai de lloguer. També hi haurà lloc per a l’exposició permanent que exhibirà obres del pintor Francesc Galobardes, un projecte que canvia d’ubicació perquè inicialment s’havia pensat a Cal Casalé de Ransol. Finalment ha primat el criteri de trobar una ubicació més cèntrica per a ambdós equipaments i un edifici tan freqüentat com el del Telecabina sembla garantir més visites als dos espais. També, en el cas de la col·lecció de pintures, han influït les dificultats que suposen les