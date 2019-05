Un mosaic de 200 metres quadrats concebut i executat al taller del pare Rupnik presideix la reforma de l’església parroquial laurediana

És la pregunta del milió que tot­hom es fa: com mossèn Pepe Chisvert ha aconseguit enrolar un mosaista de prestigi internacional com el jesuïta eslovè Marko Ivan Rupnik –amb obra al Vaticà, Fàtima, Lourdes o l’Almudena– per concebre i executar la impressionant reforma de l’església de Sant Julià i Sant Germà, amb un mosaic de factura i dimensions impressionants: més de dos-cents metres quadrats. “Ell vol fer esglésies vives i quan aquest pobre capellanet li va presentar la idea crec que li va agradar la idea que Andorra hagi estat un país d’acollida”, respon l’interpel·lat, que vol que l’obra deixi