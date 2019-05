Vint persones de vint països enllesteixen la remodelació de la parròquia de Sant Julià

Un equip format per una vintena de persones de vint nacionalitats diferents, amb el pare Marko Ivan Rupnik (a qui es coneix com el Miquel Àngel del segle XXI) encapçalant-lo, treballen en les obres de remodelació de l’església parroquial de Sant Julià i Sant Germà, uns treballs que està previst que acabin aquesta setmana i que es van posar en marxa coincidint amb el vintè aniversari de la coronació de la Mare de Déu de Canòlich.

Després de cinc anys de feina s’ha remodelat l’altar, l’ambó i la seu, a banda de crear una nova capella per a la verge de