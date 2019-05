Jaume Campmany torna a exposar a Bingo Star's

Actualitzada 22/05/2019 a les 07:13

L’artista Jaume Campmany torna a exposar a la recepció del Bingo Star’s. Hi mostra un total de vuit pintures exposades a les quals reflecteix la seva passió per la muntanya i també per plasmar els paisatges urbans quan hi ha una llum especial. Es podrà veure fins al 30 d’agost vinent.