El 14 de juny s’inaugura la Biennal de Land Art, amb la pràctica del ‘Shinrin Yoku’ japonès com a eix temàtic i quaranta creadors participants

La pràctica japonesa del Shinrin Yoku, que es traduiria com a bany de bosc –que no és més que una manera New Age de batejar el que tota la vida ha estat passejar per la natura– serà l’eix temàtic de la tercera Biennal de Land Art, que s’inaugurarà el 14 de juny i s’allargarà durant tres mesos. En aquesta ocasió, tota l’obra es concentrarà en un sol escenari, el llac d’Engolasters, amb les instal·lacions que Feda cedeix per a l’esdeveniment, entre les quals algunes que mai s’han obert al públic, com la casa dels matxos.

En aquesta edició, seran una quarantena