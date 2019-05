“Andorra és màgic per rodar, només cal que es posi de moda”

Roberto Álvarez (Astúries, 1956) va participar aquesta setmana en el rodatge de Vesania, un curt gravat a les Fontetes i amb el qual Elisabet Terri –actriu i productora, sòcia d’Imminent Produccions– s’estrena com a directora.



Com es va sumar al projecte?

Jo tenia posades les lents, el periscopi, en projectes d’Imminent perquè m’agradava el que feien, els havia seguit a les xarxes. Una productora professional, interessant, i ara he descobert que Andorra és un lloc màgic per fer-hi rodatges. Primer perquè té unes instal·lacions molt còmodes i perquè el clima permet fer films d’hivern, amb neu, i ara pel·lícules hermosíssimes en aquests

