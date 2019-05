Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

Hellboy La societat secreta Club Osiris recorre a Hellboy per acabar amb uns gegants que estan sembrant el pànic a Anglaterra.

Actualitzada 18/05/2019 a les 07:20

CINEMES ILLA CARLEMANY

Hellboy 12:30 16:30 19:30 22:00

Casi imposible 17:30 20:00 22:30

Casi imposible VOSE 20:10

Pokémon: Detective Pikachu 20:20 22:30

Pokémon: Detectiu Pikachu 11:45 16:00 18:10

Timadoras compulsivas 15:30 17:45 22:30

Lo dejo cuando quiera 19:45 22:00

Vengadores: Endgame 11:30 15:15 18:45 22:15

La llorona 16:15

UglyDolls 12:15 15:45

Mia y el león blanco 12:00 18:10



CINEMES GUIU

Hellboy 17:45 20:00 22:15

Los hermanos Sisters 20:00 22:15

UglyDolls 18:00



CINECLUB DE LES VALLS

Sessió Ull Nu 22 de maig 21:30

Lazzaro felice 29 de maig 21:30

Quién te cantará 5 de juny 21:30

Girl 12 de juny 21:30



PEL·LÍCULES:



- 'HELLBOY'

Dir.: Neil Marshall. Int.: David Harbour.

La societat secreta Club Osiris recorre a Hellboy per acabar amb uns gegants que estan sembrant el pànic a Anglaterra.



- 'CASI IMPOSIBLE'

Dir.: Jonathan Levine. Int.: Charlize Theron, Seth Rogen.

Quan Fred Flarsky es retroba inesperadament amb el seu primer amor, convertida en una de les dones més influents del món, aconsegueix cridar la seva atenció gràcies al seu particular sentit de l'humor i la visió idealista del món i la política.



- 'TIMADORAS COMPULSIVAS'

Dir.: Chirs Addison. Int.: Anne Hathaway, Rebel Wilson.

Dues estafadores professionals són força diferents. Una d'elles és elegant i sofisticada, l'altra en canvi és tosca i una mica xarona. Quan les seves vides es creuin, uniran les seves forces, i tractaran d'aprendre l'una de l'altra. L'objectiu: intentar caçar les fortunes de tots aquells milionaris passerells que es creuin en el seu camí.



- 'POKÉMON: DETECTIU PIKACHU'

Dir.: Rob Letterman.

Adaptació al cinema del videojoc del mateix nom.



- 'VENGADORES: ENDGAME'

Dir.: Joe i Antonhy Russo. Int.: Robert Downey Jr.

Després d'obtenir les sis Pedres de l'Infinit, Thanos inicia la Decimació, on la meitat de tota la vida de l'Univers desapareix. Els Vengadores i Guardianes de la Galaxia que queden intenten recuperar-se de la desfeta i restaurar l'harmonia de l'Univers.



- 'LO DEJO CUANDO QUIERA'

Dir.: Carlos Therón. Int.: David Verdaguer.

Amics des de la facultat i sobradament preparats, tres professors universitaris a qui la crisi ha deixat sense feina i que sobreviuen de qualsevol manera, accidentalment, troben la solució als seus problemes.



- 'LA LLORONA'

Dir.: Michael Chaves. Int.: Linda Cardellini.

Una aparició terrorífica que provoca pavor només esmentar-la. Ara afecta una treballadora social, jove mare de dos fills petits, que pateixen estranys fenòmens.



- 'MIA Y EL LEÓN BLANCO'

Dir.: Gilles de Maistre Int.: Melanie Laurent.

Des de ben petita, Mia manté una extraordinària relació amb Charlie, un lleó blanc nascut a la granja.



- 'UGLYDOLLS'

Dir.: Kelly Asbury. Animació.

Els UglyDolls, els ninots de peluix imperfectes, viuen a UglyVille. Un món en el qual ningú els jutja i on se senten feliços i protegits.