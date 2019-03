La col·lecció de William Danjon inaugura l'Espai Dèria

L'antic Centre d'Interpretació del Romànic acollirà 'Espurnes del Nord. De Eckersberg a Rosager' fins el gener del 2020

Actualitzada 19/03/2019 a les 20:38

Redacció Pal

El nou Espai Dèria, antic Centre d'Interpretació del Romànic, s'ha estrenat aquesta tarda amb la inauguració de la col·lecció 'Espurnes del Nord. De Eckersberg a Rosager', llegat que William Danjon va cedir a Govern. Es tracta d'una exposició de pintura d'artistes danesos de l'últim quart del segle XIX i del primer del segle XX on hi destaca l'evolució dels artistes de l'escola de Copenhaguen cap a una manera de treballar més fresca i espontània. L'obra es divideix en quatre àmbits com són el retrat, l'infància, el paisatge i el mar. L'exposició es podra visitar fins el gener del 2020.