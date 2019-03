L'actor Jorge Sanz participarà en la primera "Escudella western" feta al país

L'intèrpret espanyol ha estat present en l'intercanvi que s'ha fet avui entre les escoles d'especialistes Ángel Plana d'Andorra, Madrid i Barcelona

Andorra acollirà, per primera vegada, el rodatge d'una superproducció cinematogràfica del gènere apodat com a "Escudella Western". Així ho han fet saber els responsables de l'escola d'especialistes Ángel Plana, que aquest matí han donat la notícia a les instal·lacions del Xtrem360º, durant l'intercanvi que s'ha fet amb els alumnes dels centres de Madrid i Barcelona.

La pel·lícula comptarà amb un professional del cinema espanyol, l'actor Jorge Sanz. Els motius que l'han fet decidir-se a participar en el 'film' són que "el Govern d'Andorra hagi volgut invertir en cinema i que hagin comptat amb mi per fer la primera superproducció que es farà al país" ha assegurat. La pel·lícula, dirigida per Rubén Arnaiz, estarà coproduïda per l'escola d'especialistes de cinema Ángel Plana i comptarà amb la participació dels alumnes del centre andorrà.