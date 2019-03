Manu Guix actuarà divendres a Sant Domènec, de la Seu

L’Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu d’Urgell celebra a partir de dimarts la VI Setmana Cultural, amb un programa d’activitats on destaca el concert de Manu Guix entre les catorze propostes musicals obertes al públic. També està programada la projecció del documental Emili Pujol, el mestre, un treball d’investigació d’Artur Blasco –enregistrat per Toni Lombarte– dedicat a aquest guitarrista. La sessió és d’entrada gratuïta, demà, a les 20 hores, a la sala Sant Domènec. Dimecres, a les 19.30 hores, a la sala la Immaculada hi haurà concert d’acordions i dijous, de l’Orquestra de Corda i Vent de l’escola