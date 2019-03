Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

El niño que pudo ser rey Alex pensa que no és ningú fins que topa amb la mítica espasa de la pedra, Excàlibur. Ara ha d'unir els seus amics i enemics per formar un equip de cavallers i, al costat del llegendari mag Merlí, enfrontar-se a la malvada fetillera Morgana.

Actualitzada 18/03/2019 a les 07:19

CINEMES ILLA CARLEMANY

El niño que pudo ser rey 17:30 20:00

Taxi a Gibraltar 20:15 22:15

Mula 17:45 20:15 22:45

Capitana Marvel 17:30 20:00 VOSE 22:30

Green Book 22:30

Cómo entrenar a tu dragón 2 18:00



CINEMES GUIU

Alita: ángel de combate 20:00

Capitana Marvel 22:15

Pájaros de verano 22:15

Green Book 20:00



PEL·LÍCULES:



- 'EL NIÑO QUE PUDO SER REY'

Dir.: Joe Cornish. Int: Angus Imrie.

Alex pensa que no és ningú fins que topa amb la mítica espasa de la pedra, Excàlibur. Ara ha d'unir els seus amics i enemics per formar un equip de cavallers i, al costat del llegendari mag Merlí, enfrontar-se a la malvada fetillera Morgana.



- 'TAXI A GIBRALTAR'

Dir.: Alejo Flah. Int: Dani Rovira, Joaquin Furriel

León és un taxista assetjat pels deutes i enfadat amb el sistema. Diego és un argentí tan encantador com entabanador que acaba de sortir de la presó. Un dia les seves vides es creuen portant-los a un viatge cap a Gibraltar.



- 'CAPITANA MARVEL'

Dir.: Anna Boden Ryan Fleck. Int: Ben Mendelsohn, Brie Larson

La Capitana Marvel, Carol Danvers, es converteix en una de les heroïnes més poderoses de l'univers quan la Terra es veu atrapada enmig d'una guerra galàctica entre dues races alienígenes. Ambientada en la dècada del 1990, Capitana Marvel és una aventura completament nova d'un període mai vist en la història de l'univers cinematogràfic de Marvel.



- 'CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3'

Dir.: Dean Deblois.

Mentre Hiccup aconsegueix el seu somni d'una utopia pacífica entre els dracs, l'aparició d'una parella sense domar fa que Toothless s'allunyi. Quan el perill augmenti a casa i el regnat d'Hiccup com a líder sigui posat a prova, tots dos hauran de prendre decisions.



- 'GREEN BOOK'

Dir.: Peter Farrelly. Int.: Viggo Mortensen.

Tony Lip, un rude italoamericà del Bronx, és contractat com a xofer del pianista de color Don Shirle i haurà de confiar en 'El llibre verd' per trobar allotjament.



- 'CORGI, LES MASCOTES DE LA REINA'

Dir.: Ben Stassen. Animació

El Rex és el corgi de la reina! Va ser un regal del príncep Felip a Sa Majestat. Potser no feia prou bondat quan era un cadell, però, sens dubte, era el favorit de la reina. Era molt popular! Un dia, però va ficar la pota ben ficada.

Dissabte i diumenge