“Si un artista queda sols en mans del mercat, parlem d'especulació”

Comissaria l’exposició que fins al 23 es pot veure a la sala polivalent de l’Ambaixada d’Espanya.

Andorra no va ser un territori desconegut per a Josep Guinovart (Barcelona, 1927-2007): hi va exposar en diferents ocasions. Ara una selecció de les seves obres –amb la seva relació amb la literatura i la poesia com a fil conductor– es pot visitar a la sala polivalent de l’Ambaixada d’Espanya. Fins al proper dia 23, comissariada per Maria Guinovart, filla de l’autor i presidenta de la fundació que custodia l’obra. I no serà l’última ni de lluny: el Museu del Tabac també l’hi dedicarà una gran antològica, al 2021.



D’on procedeix l’obra exposada?

Majoritàriament de la Fundació Espai Guinovart, que és a