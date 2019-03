Uns metres amunt o avall?

És una zona tan malmesa que no li vindrà d’una andròmina més? De debò un arc lumínic de nou metres d’alçada i trenta de llargada no afectarà greument la visió de dos béns protegits –i dels escassíssims que ja tenen entorn de protecció decretat?

El projecte es farà i es farà. Menuderies com el lloc exacte on s’ha d’instal·lar ja s’estudiaran més endavant. Això es deriva de les declaracions de la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, sobre la viabilitat de l’arc lumínic –leds o no leds: també ja es veurà–, per al qual s’haurà de buscar una ubicació definitiva “uns metres més amunt o més avall”. Però si la cònsol va treure ferro a l’alerta llançada des de Patrimoni Cultural –o, més aviat, algun dels tècnics a títol personal, perquè la ministra del ram, Olga Gelabert, es va posar del costat de