Actualitzada 15/03/2019 a les 07:20

El Museu Carmen Thyssen Andorra oferirà demà una jornada de portes obertes per celebrar el segon any d’obertura. Així, al llarg de tota la jornada, de les deu del matí a les 18.30 hores els visitants de totes les edats rebran la seva entrada així com una audioguia de la mostra Femina Feminae. Les muses i la col·leccionista. De Piazzetta a Delaunay.