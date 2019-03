Marsol defensa que l'arc lumínic potenciarà el pont de la Margineda

La cònsol de la capital recorda que és una zona “molt complicada” i que el bé a penes té visibilitat

“Hi ha d’altres instal·lacions al voltant i no penso que l’arc representi un gran perjudici”. Així va defensar la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, l’arc de leds (o no: sembla que ara això estaria per decidir) de trenta metres d’alçada que donaria la benvinguda a Santa Coloma. Una iniciativa que en donar-se a conèixer va aixecar un crit d’alarma per part de tècnics del departament de Patrimoni Cultural, ja que es podria trobar en l’entorn de protecció del pont de la Margineda, declarat Bé d’Interès Cultural. Unes advertències que la mateixa ministra Olga Gelabert va rectificar, al subratllar