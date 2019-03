El Comunal reobre les portes definitivament al setembre

Actualitzada 13/03/2019 a les 07:11

El teatre Comunal estarà disponible el mes de maig per acollir els múltiples esdeveniments previstos per aquells dies, entre els quals el Festival de Pallasses i tota una sèrie d’espectacles escolars de fi de curs. No obstant això, després tancarà novament per continuar amb la segona fase dels treballs de condicionament interior que s’estan duent a terme. Obrirà de manera definitiva ja després de l’estiu, probablement al setembre, tot i que la data no està concretada, segons la cònsol major.