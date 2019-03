Actualitzada 12/03/2019 a les 07:01

L’Aliança Andorrano-Francesa proposa per al dia 18, dilluns, la conferència Ils avaient plein de choses à raconter, una xerrada a càrrec de la narradora Naomi Fontaine, una escriptora canadenca amb arrels indígenes. Va ser nominada com una de les dones de l’any per l’edició canadenca de la revista Elle. A partir de les set de la tarda, a la llibreria La Puça.