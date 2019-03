Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

La Mula A Earl Stone, de 80 anys, li ofereixen una feina de conductor

Actualitzada 12/03/2019 a les 07:23

CINEMES ILLA CARLEMANY

Mula 17.30 20.00VOSE 22.30

Corgi, les mascotes de la reina 17.45 19.45

Capitana Marvel 17.30 20.00 22.30

Green Book 19.45

Cómo entrenar a tu dragón 2 17.30

Alita: Ángel de combate 22.00

Perdiendo el Este 22.15



PEL·LÍCULES:



- 'LA MULA'

Dir.: Clint Eastwood. Int: Bradley Cooper

A Earl Stone, de 80 anys, li ofereixen una feina de conductor.



- 'CORGI, LES MASCOTES DE LA REINA'

Dir.: Ben Stassen. Animació

El Rex és el corgi de la reina! Va ser un regal del príncep Felip a Sa Majestat. Potser no feia prou bondat quan era un cadell, però, sens dubte, era el favorit de la reina. Era molt popular! Un dia, però va ficar la pota ben ficada.



- 'CAPITANA MARVEL'

Dir.: Anna Boden Ryan Fleck. Int: Ben Mendelsohn, Brie Larson

La Capitana Marvel, Carol Danvers, es converteix en una de les heroïnes més poderoses de l'univers quan la Terra es veu atrapada enmig d'una guerra galàctica entre dues races alienígenes. Ambientada en la dècada del 1990, Capitana Marvel és una aventura completament nova d'un període mai vist en la història de l'univers cinematogràfic de Marvel.



- 'CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3'

Dir.: Dean Deblois.

Mentre Hiccup aconsegueix el seu somni d'una utopia pacífica entre els dracs, l'aparició d'una parella sense domar fa que Toothless s'allunyi. Quan el perill augmenti a casa i el regnat d'Hiccup com a líder sigui posat a prova, tots dos hauran de prendre decisions.



- 'ALITA: ÁNGEL DE COMBATE'

Dir.: Robert Rodríguez. Int.: Rosa Salazar.

Segle XXVI. Alita és una cíborg semihumana a la qual rescata d'entre la ferralla el doctor Dyson Anat, un científic que la reconstrueix i l'adopta com la seva filla.



- 'PERDIENDO EL ESTE'

Dir.: Paco Caballero. Int.: Camen Machi.

Milers de joves, fills d'una vella Europa, carreguen les seves ambicions a les seves maletes i creuen nou mil quilòmetres de distància per conquerir el Llunyà Est.



- 'LA LEGO PELICULA 2'

Dir.: Mike Mitchell i Trisha Gum. Animació.

Tornen els personatges de la marca Lego en una nova aventura, ara hauran de reunir forces per lliurar una batalla que els portarà a explorar mons desconeguts.



- 'GREEN BOOK'

Dir.: Peter Farrelly. Int.: Viggo Mortensen.

Tony Lip, un rude italoamericà del Bronx, és contractat com a xofer del pianista de color Don Shirle i haurà de confiar en 'El llibre verd' per trobar allotjament.