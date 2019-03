Actualitzada 12/03/2019 a les 07:01

El DJ Luciano actuarà dissabte vinent, convidat per Sport Hotels Resort & Spa, coincidint amb la Copa del Món d’esquí alpí. És un discjòquei premiat en cinc ocasions com a Best Tech House DJ i nominat com al Best International DJ. També hi participaran els DJ eivissencs David Moreno i Iban Mendoza. A partir de les tres de la tarda a la terrassa del Sol i Neu Lounge.