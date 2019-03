Inauguració de l'exposició de record a Josep Guinovart

L’ambaixada d’Espanya acull aquesta tarda (19 hores) l’acte inaugural de l’exposició Guino, Guino, Guinovart, una performance cultural, segons els organitzadors, que aplegarà propostes musicals, poètiques i gastronòmiques per acompanyar l’exposició pictòrica que quedarà instal·lada fins al dia 30. L’esdeveniment, que comptarà amb la filla de l’artista, Maria Guinovart, com a comissària de l’exposició, recala a Andorra en el marc de l’Any Guinovart, que es va desplegar l’any passat per tot Catalunya per estirar-se fins a Madrid, Galícia i Andalusia, i traspassar fronteres cap a França i Amèrica Llatina.

Durant la vetllada, els Petits Cantors interpretaran una part de la cantata que