“Crec que moltes malalties es generen a partir d'un conflicte”

Participarà en la fira del llibre de Buenos Aires, on portarà la versió en castellà de ‘Vols viure?’, relat de la greu malaltia que va superar i que ell defineix com un crit de llibertat

Albert Salvadó se’n va, al maig, a la fira del llibre de Buenos Aires. Convidat pel ministeri de Cultura, amb Teresa Colom, per participar-hi, en una acció organitzada a través de la Fundació Ramon Llull. Aprofitarà per promocionar la versió en castellà del títol més recent, Vols viure?, on reflexiona sobre la greu malaltia que va vèncer.



O sigui que se’n va a fer les Amèriques.

Que hagin pensat en mi és un gran honor. Tot i que ja estic present al mercat hispanoamericà, però ara se m’ofereix l’oportunitat de ser-hi físicament. Això t’obre portes.



Ja ven llibres per allà?

Jo rebo sovint missatges