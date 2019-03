La proposta d'Andorra, Espanya i França serà una realitat al 2023

Presentació del projecte de la candidatura multinacional al patrimoni mundial Representants de les institucions dels tres països dels Pirineus a la presentació del projecte d'aquest matí Fernando Galindo

Actualitzada 07/03/2019 a les 14:10

Redacció Andorra la Vella

La presentació del projecte de la candidatura multinacional entre els estats d’Andorra, Espanya i França al patrimoni mundial de la Unesco, que inclou 13 monuments, s'ha formalitzat aquest matí en la presentació pública a la Casa de la Vall. La proposta, que l'ha presentat el coordinador Joan Reguant, busca que la Unesco reconegui com a Patrimoni Mundial els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra. A la llista hi figuren tretze monuments, dos de forans (la catedral de la Seu d’Urgell i el castell de Foix) i onze de nacionals, entre ells Sant Miquel d’Engolasters, els jaciments del Roc d’Enclar i de la Roureda de la Margineda.

L'acte ha estat presidit pel cap de Govern en funcions, Toni Martí i la subsíndica Mònica Bonell. Martí ha defensat el coprincipat explicant que "no és obra d’una sola persona, ni d’un sol grup de persones, ni d’una època determinada. Sinó que és el fruit d’una llarga evolució i d’una adaptació permanent. Els monuments que integren aquesta candidatura són els testimonis materials d’aquesta evolució". L'acte ha aplegat diversos representants de les institucions dels tres països, com el del copríncep episcopal, Josep Maria Mauri, el cap de gabinet del representant del copríncep francès, Pascal Escande, i les titulars en funcions de Cultura i Afers, Exteriors, Olga Gelabert i Maria Ubach.