El plec de bases per optar a un ajut al cine, la setmana vinent

No serà aquesta setmana “perquè hi ha uns quants actes” però, segons la ministra de Cultura, Olga Gelabert, el plec de bases per optar a l’ajut a projectes cinematogràfics –100.000 euros– que va anunciar sobtadament fa poques setmanes sortirà “en breu”. Previsiblement la setmana vinent, “perquè els interessats ja puguin anar activant els projectes”. Encara que, va puntualitzar Gelabert, ja no serà aquest executiu l’encar­regat d’atorgar-lo, sinó el que surti de les eleccions del 7 d’abril.

Gelabert va recordar que es tracta d’una única subvenció que s’emportarà una sola producció. Entre els detalls del plec de bases que va donar a