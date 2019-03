Presentació dels treballs subvencionats per l'Sdadv

Actualitzada 06/03/2019 a les 07:05

L’auditori de la Llacuna acollirà divendres, a partir de les vuit del vespre, la presentació dels projectes artístics subvencionats per l’Sdadv (200.000 euros en total): Hèctor Pérez presentarà temes de The Change i Shuffle Express Band, del primer disc, Old Man Blues. Es projectarà el teaser d’Estiga, de Nil Forcada, i Hèctor Romance presentarà els seus treballs.

