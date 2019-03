Llarga vida al Cambra Romànica

Va néixer amb modèstia i sense gaires ínfules, però en tres edicions ha aconseguit arrelar, tant que al cicle Cambra Romànica, a Canillo, li han sorgit una mena de pares adoptius, l’Associació Amics de la Cambra Romànica, per assegurar-ne la continuïtat.

El cicle viurà la propera tardor la quarta edició. Amb un programa que mantindrà l’essència: concerts de petit format en el marc de les esglésies canillenques i altres béns patrimonials de la parròquia. Que el cicle segueixi viu durant molt de temps, sense dependre dels vaivens que provoquen els canvis de color polític (o simplement de persones), s’encarregarà l’associació, presidida per Clara Pladevall.

Seguirà l’essència, però també se li intentarà donar aire, que agafi volada. Per començar, amb el concurs internacional que ja està convocat i que precisament tanca la setmana vinent. Hi poden participar formacions de cambra d’arreu “perquè l’objectiu