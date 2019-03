El Carnet Jove Andorra convoca la quarta edició del Concurs de microrelats, una iniciativa impulsada amb l’objectiu d’incentivar la lectura i la creativitat i que comptarà amb la col·laboració de la FNAC Andorra. Si fins ara només hi havia una única categoria, enguany s’afegeixen les temàtiques de medi ambient, drets humans i viatjant per Europa.

Els usuaris del carnet podran presentar fins a un màxim de dues narracions de ficció o no-ficció, que hauran de ser obres originals i inèdites en català i tenir una extensió màxima de 200 paraules. Els guanyadors obtindran 200 euros en targetes regal per cada categoria: